"Bu İşte Siyasetin Parmağı Var mı Yok mu Bilmek İsteriz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Bu İşte Siyasetin Parmağı Var mı Yok mu Bilmek İsteriz"

19.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:48

Bugün partisinin TBMM grubundaki toplantıda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın rehinelerden 'esir' olarak bahsetmesini eleştirirken yas ilan edilmemesine de tepki gösterdi.

Bugün partisinin TBMM grubundaki toplantıda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın rehinelerden 'esir' olarak bahsetmesini eleştirirken yas ilan edilmemesine de tepki gösterdi

'Bu İşte Siyasetin Parmağı Var mı Yok mu Bilmek İsteriz'

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Özge Özder Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Bu İşte Siyasetin Parmağı Var mı Yok mu Bilmek İsteriz" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:48:49. #1.16#
title