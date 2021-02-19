"Bu İşte Siyasetin Parmağı Var mı Yok mu Bilmek İsteriz"
19.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:48
Bugün partisinin TBMM grubundaki toplantıda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın rehinelerden 'esir' olarak bahsetmesini eleştirirken yas ilan edilmemesine de tepki gösterdi.
Bugün partisinin TBMM grubundaki toplantıda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın rehinelerden 'esir' olarak bahsetmesini eleştirirken yas ilan edilmemesine de tepki gösterdi
Kaynak: DailyMotion.com