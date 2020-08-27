BU İŞTE KADINLAR DA VAR... 'YAPAMAZSIN"DEDİLER, METRELERCE YÜKSEKLİKTE GÖKDELENLERİN CAMINI... TÜRKİYE'de ortalama 500 iple erişim teknisyeni görev yapıyor.

TÜRKİYE'de ortalama 500 iple erişim teknisyeni görev yapıyor. Onlardan 5'i kadın. Daha önce bir rezidansta resepsiyonist olarak görev yapan 35 yaşındaki Nazlı Yılmaz 'yapamazsın' diyenlere inat aldığı eğitimin ardından iple erişim teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Nazlı Yılmaz ve ekip arkadaşları her gün metrelerce yükseklikte, ipe bağlı şekilde gökdelenlerin camlarını temizleyerek, teknik bakımları gerçekleştiriyor.

Günümüzde İstanbul'un her yerinde yüksek binaları, gökdelenleri ve kuleleri görmek mümkün. O yüksek binaların dış cephe temizliği endüstriyel dağcılık firmaları tarafından veriliyor. Türkiye'de görev yapan 500 iple erişim teknisyeninden 5'i kadın. O kadınlardan biri de daha önce bir rezidansta resepsiyonist olarak çalışan 35 yaşındaki evli ve bir kız çocuğu annesi Nazlı Yılmaz. Üniversitede moda tasarımı bölümünü bitiren Yılmaz, evlendikten sonra üniversitede okuduğu mesleğine devam etmedi. Daha sonra bir rezidansta çalışmaya başlayan Yılmaz'ın dikkatini dış cephe temizliği ve bakımı yapan iple erişim teknisyenleri çekti. Yılmaz teknisyenlere 'Ben de yapabilir miyim?'diyen sorunca onlar 'yapamazsın' yanıtını verdi. Ancak Nazlı Yılmaz, aldığı bir haftalık eğitimin ardından çalışma belgesi için yapılan sınavı geçerek iple erişim teknisyenliği yapmaya başladı. 6 yıldır bu işi yapan Nazlı Yılmaz, her gün arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un farklı noktalarındaki gökdelenlerde mesai yapıyor. Ortalama 175 metre yükseklikte başlayan mesai, bazen günlerce sürüyor. Teknisyenler binaların bir dış cephesi için ortalama 4 saat aralıksız havada cam temizliği yaparken, temizliğin yanı sıra camların değişimi ve teknik bakımları da gerçekleştiriliyor.

"KADINLAR YAPAMAZ, YAPAMAZSIN" DEDİLERİple erişim teknisyenliği macerasının bir merakla başladığını anlatan Nazlı Yılmaz, "Evimin yakınındaki bir rezidansta resepsiyonist olarak çalışıyordum. Dış cephesi iple erişim teknisyenleri tarafından temizleniyordu. Ben öğle aralarında onları izliyordum. Çok ilgimi çekti. Arkadaşlardan iş konusunda bilgi edindim. 'Ben yapabilir miyim' diye sordum. 'Erkekler hayli hayli zor yapıyor, kadınlar yapamaz, yapamazsın' dediler. Ben de baktım hiç o kadar da zor değil. 'Yapabilirim' dedim ve ekibe dahil olmam gerektiğini söylediler. Almam gereken eğitimleri aldım ve beni ekibe dahil ettiler" diye konuştu.

"BİR KADIN HATTA BİR İNSAN İSTERSE HER ŞEYİ YAPABİLİR""İş çok zor ama bir taraftan da çok keyifli" diyen İple Erişim Teknisyeni Nazlı Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu işi yaparken kadın erkek ayrımı yapmak doğru değil. 'Yapamazsın' diyen arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten 'yapamazsın' diye bir şey yok. Bir kadın hatta bir insan isterse her şeyi yapabilir. Çok heyecan dolu. İpe girerken ufak korkularımız oluyor ama bu ipe girene kadar. Sonrasında o korku tamamen uçuyor. Ben cam silerken çok motive oluyorum. Meditasyon yapıyorum gibi oluyor. Çok büyük keyif alıyorum. Zorlukları ise saymakla bitmez. Rüzgarlı havalarda çok zor oluyor. Rüzgar bizim en çok zorlandığımız nokta. Rüzgar bizi cepheden uzaklaştırıyor. Alıp binanın diğer tarafına atabiliyor. Yaz aylarında cam önündeki sıcaklık da zorluyor. Hava sıcaklığı 32 derece ise bu camın önünde 45 dereceye kadar çıkıyor. Daire sakinleri bize su, çay ikramlarında bulunuyorlar."

"BİZİ HAYATA BAĞLAYAN SADECE İPLERİMİZ"Ataşehir'deki 50 katlı bir gökdelende temizlik çalışması öncesi hazırlıkları anlatan Nazlı Yılmaz, "Hazırlık aşamasında bütün ekipmanlarımızı çatıya çıkarıyoruz. Çatıda istasyon noktası dediğimiz noktaları belirliyoruz. Bizim ve ipimizin ağırlığını taşıyabilecek yerler bakıyoruz. İstasyonlarımıza bağlıyoruz daha sonra iplerimizi aşağı salıyoruz. Üçüncü emniyet sistemimizi de alıyoruz. İpimizi salarken mümkün olduğunda dikkatli yapmaya çalışıyoruz. Çünkü ip cepheye değdiği zaman ipimiz zarar görebilir. Bunlar bizim için çok önemli. Bizi hayata bağlayan sadece iplerimiz" dedi.

"3 BUÇUK, 4 SAATTE İNİŞİMİZİ TAMAMLAMIŞ OLUYORUZ"

Nazlı Yılmaz iple erişim teknisyeni olmak isteyenlere de çağrıda bulundu. Yılmaz, "Ne kadar çok iniş yaparsanız o kadar çok tecrübe oluyor. Sadece cam silmekle de kalmıyor. Dış cephelerin silikonlanması, bakım onarım, cam değişimi oluyor. Tadilat gerektiren pek çok iş oluyor. Hepsini yapabiliyoruz. 50 katlı bir binadan ipe girdiğimiz zaman 3,5, 4 saatte inişimizi tamamlamış oluyoruz. Mesleği yapmak isteyenlerin doğru karar verdiklerinden emin olmaları gerekiyor. Çünkü o kadar emek veriyorsunuz ve ciddi bir eğitim alıyorsunuz. Gerçekten yapacaklarına inanıyorlarsa yapsınlar tabii ki. Ben hiçbir meslekte kadın ve erkek ayrımını kabul etmiyorum. Bence kadınlar her yerde olmalı" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA