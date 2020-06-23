Bu işletmeye girerken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu işletmeye girerken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz

Eskişehir'de faaliyet gösteren 'Ciğerci Aziz Usta' isimli işletme müşterileri için giriş kısıma koyduğu otomat ile önce tüm vücudu dezenfekte ederken, ateş ölçerek masalarına alıyor.

Bu işletmeye girerken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz
23.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:44

Eskişehir'de faaliyet gösteren 'Ciğerci Aziz Usta' isimli işletme müşterileri için giriş kısıma koyduğu otomat ile önce tüm vücudu dezenfekte ederken, ateş ölçerek masalarına alıyor.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yeniden faaliyet göstermeye başlayan 'Ciğerci Aziz Usta' adli işletme aldığı önlemler dikkat çekiyor. Müşterilerin giriş için kullandığı kapıyı dezenfekte otomatı koyan işletme, öncelikle her gelen müşterisini boydan boya dezenfekte ediyor. Ardından içeri giren müşterilerin ateşi ölçülerek, ellerini dezenfekte ediyor. Ardından her müşteri sonrasında temizlenen ve dezenfektesi yapılan masalara müşterilerin oturması sağlanıyor. Yapılan bu detaylı uygulama ise gelen müşterileri memnun ediyor. Gönül rahatlığıyla yemeklerini yiyen müşteriler işletmenin gösterdiği hassasiyeti ise takdirle karşılıyor.

Yapılan çalışmaları anlatan işletme sahibi İsmail Karagöz, alınan tedbirleri şöyle anlattı:

"Şu anda gelen müşterilerimize hijyen ve dezenfekte yönünden daha rahat oturmaları için böyle bir cihaz yerleştirdik. Müşterimiz geldiği zaman ateşini ölçüyor. Ondan sonra dezenfektesini yapıp masaya rahatça oturmalarını sağlıyor. Gelen müşterilerimiz oldukça memnun. Rahatça oturup güzel yemek yiyerek gidiyorlar."

Yemek için gelen müşterilerden Zafer Büyükkıdan ise uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, "Çok güzel bir uygulama. Çok memnun olduk. Eskişehir'de ilk defa karşılaşıyorum. İşletmeci arkadaşları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Uzun zamandır da gidip geliyoruz. Steril bir yer. Beğenerek geldiğimiz bir yer. Bu sistemi gördükten sonra da ilgimizi çekti" dedi.

Emre Akdeniz isimli müşteri ise şunları söyledi:

"Problemli günler geçiriyoruz. İşletmenin bu konuyla ilgili bu denli hassas olması hoşumuza gitti. Kullandıkları dezenfektanların da insan sağlığına hiçbir zararı olmadığını öğrendik. Bu da bizim için sevindirici. İşletme Eskişehir'de ilki yaptı. Tebrik ediyoruz kendilerini." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Haber
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Haber
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası bulundu
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
İtfaiyeci, selin ortasında köpeğiyle mahsur kalan kadını sırtında taşıdı
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Ozan Açıktan Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Serdar Aziz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Karar Ankara
Şu an buradasınız: Bu işletmeye girerken boydan boya dezenfekte oluyorsunuz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:56:40. #1.14#
title