Bu iş yerinde spor yapılır!

07.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:47

Bugün Olgar Şirketler Grubu'nda çalışanların yüzde 85'i bir spor dalıyla uğraşıyor. 18-25 yaş aralığının yüzde 58'ini oluşturduğu şirket çalışanları arasında yüzde 60'lık oranla trekking-hiking ilk sırada, snowboard-kayak sporları da ikinci sırada yer aldı.

Olgar Şirketler Grubu CEO'su Orkun Olgar, işiyle, tutkusunu birleştirmiş bir iş insanı. Salomon, Jack Wolfskin, Billabong, Merrell ile Quiksilver'in de aralarında olduğu birçok global markayı sporseverlerle buluşturan, outdoor ve doğa sporlarının önemli markası SPX mağazalarının sahibi Olgar, sporla iki, üç yaşlarında tanışınca, hayatı spor olmuş. Bugün profesyonel bir sporcudan daha profesyonel olarak yaşayan iş insanı kendisini macerasever olarak tanımlıyor.

Başta tenis ve kayak sporu olmak üzere birçok ekstrem sporu deneyimleyen Olgar, kendi hedeflerinin dışında yakın çevresi ve çalışanlarıyla birlikte daha geniş kitlelere spor ve doğa sevgisini aşılamayı kendisine misyon edinmiş. Olgar'ın çabaları sonucu şirketinde çalışanların yüzde 85'i bir spor dalıyla uğraşıyor. Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı Olgar Şirketler Grubu'nda bugün çalışanların yüzde 58'ini 18-25 yaş aralığı, yüzde 35'ini de 26-35 yaş grubu oluşturuyor.

İNSANLARIN HAYATINA DOKUNMAK BENİ BESLİYOR

"Yıllardır yakın çevremi hem enerjimle hem de ikna kabiliyeti ile spora başlatmak için, doğaya çıkarmak için ciddi bir mücadele içinde oldum. İlham kaynağı olup benim yaptıklarımı siz de yapabilirsiniz ile "dışarı çık, evde oturma" mesajını vermeye çalışıyorum" diyen iş insanı Olgar, "Aynı şeyi şirketimizde çalışan en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm arkadaşlarım için de yaptım. Hatta ve hatta bazen kendimi "bunu niye bu kadar zorluyorum ki" derken buldum. Ama fark ettim ki, etrafımdaki dokunabildiğim insanların hayatlarında bir fark yaratabilmek beni besliyor. Mağazalarımızda çalışan gencecik insanların vizyonlarını değiştirdiğimizi düşünüyorum. Bunun için sadece ben değil, bütün yönetim ekibimiz ciddi emek harcıyoruz. Bu da biziçok mutlu ediyor."

ÇALIŞANLARIMIN YÜZDE 90'I BİZDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA SPOR YAPIYOR

Olgar, bugün şirketlerinde bin kişinin çalıştığını, çalışanların kendisini yakından takip ettiğini belirterek, "Bugün çalışanlarımızın yüzde 85'i bir sporla uğraşıyor. Arkadaşlarımız, bizim şirkette başladıktan sonra bu sporları yapmaya başladığını belirtiyor. Bundan çok büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

İLK SIRADA TREKKİNG-HİKİNG

Şirket çalışanlarının uğraştıkları spor dalında ilk sırayı yüzde 60 oranıyla outdoor (Trekking-Hiking) alıyor. Busporu yüzde 40 ile snowboard/ kayak, yüzde 35 ile koşu, yüzde 25 ile tenis takip ediyor. Çalışınlar arasında yapılan spor dallarında yüzde 20'lik oranıyla kaykay/paten son sırada yer alıyor.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİRÇOK SPOR ETKİNLİĞİ YAPILIYOR

Olgar Şirketler Grubu, çalışanları için birçok spor etkinliği ve programı gerçekleştiriyor. Grup, bu etkinlikler çerçevesinde çalışanlarını, kayak ve snowboard yapmak üzere Kartalkaya'ya, koşu için Belgrad ormanına, kite yapmak için Gökçeada'ya, rüzgar sörfü yapmak üzere de Alaçatı'ya götürüyor. Bunların yanı sıra çalışanlar için outdoor kampları da gerçekleştirilirken,üniversitelerin spor sempozyumlarına da katılım sağlanıyor.

Kaynak: Bültenler