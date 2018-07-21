Bu İş En Güzel Paris'te Yapılır

Türkçe yayınlar özellikle Türkiye kökenliler tarafından tercih ediliyor. Ancak müzik yayınlarıyla Fransızlar ve diğer uluslardan dinleyicilere de ulaşılıyor.

Radyoda program yapanlardan biri de Yaşar Bazancir. 22 yıllık programcı Bazancir, mesleğe Türkiye'de Bingöl'de başlamış. Yedi yıldır Paris'te bu radyoda 'Hayata Dair' adıyla program hazırlayıp, sunuyor.

Programında kültür sanat haberleri sunan, şiirler okuyan Bazancir, "Dünyadan önemli kültür sanat haberlerini anlatıyorum. Bazen canlı konuk alıyorum. Türkiye'den ünlü sanatçıları ağırlıyorum, yayına alıyorum. Ben de şiir yazdığım için canlı yayında önemli sanatçıların biyografilerini okuyor, şiirlerini, deneme yazılarını anlatıp, dinleyicilere bu kültürü aşılamaya, anlatmaya çalışıyorum" diyor.

Bazancir, bugüne kadar Sefa Doğanay, Kudsi Erguner, Tuğba Özay, Onur Akın, Dilek Türkan, Ayda Sözeri, Türkan Şoray, Ferhat Göçer, Selda Bağcan, Grup Abdal, Erkan Oğur, Bülent Ortaçgil, Nuray Hafiftaş, Gülsin Onay gibi sanatın çeşitli alanlarında adından söz ettiren ünlüleri programına konuk aldığını söylüyor.

'BİNGÖL'DE BAŞLADIM'

Uzun yıllar Türkiye'de bu işi yapan, son yedi yıldır mesleğini Paris'te sürdüren Yaşar Bazancir, radyoculuğun bu kentte çok keyifli olduğunu söylüyor:

"Bu işe 1996 yılında Bingöl'de başladım. Sonra İstanbul'da çeşitli radyolarda çalıştım. Ardından Paris... Yedi yıldır Paris'teyim ve mesleğimi burada sürdürüyorum. Radyoculuk Paris'te çok keyifli. Burada radyoyu anlatmak, sevdirmek çok kolay ve güzel. Emek verdiğiniz zaman, dinleyici sizi takdir ediyor. Paris kültür sanat şehri, aşk şehri. Kültür-sanat programları daima ilgi görüyor. Ayrıca Paris'te bu mesleğe duyulan saygı, radyoya verilen kıymet bir başka. Türkiye'de radyoculuk biraz sıkıntılıydı. Radyo dinleyicisi sanki yok gibiydi. Televizyon kültürü çok baskındı. Giderek etkisini gösteren internet de Türkiye'de radyoculuğu daha da gerilere itti. Paris'te daha çok değer görüyorsunuz, dinleyici sizi daha çok takdir ediyor."