Bu ırk köpeğe sahipseniz dikkat!

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesi'nden yapılan açıklama ile tehlike arz eden yasaklı ırk (Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier. American Bull) köpek sahibi olan vatandaşların en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırma ve bakanlık veri tabanına kayıt işlemlerinin yapmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Akyazı Belediyesi son günlerde ülke gündeminde bulunan tehlike arz eden yasaklı ırk köpekler hakkında açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada yasaklı ırk sahibi vatandaşların en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar köpeklere kısırlaştırma, bakanlık veri tabanına kayıt ettirme ve çip taktırma işlemlerini yaptırmaları gerektiği ifade edildi.

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde medyada da yer alan yasaklı ırk olan bir köpeğin küçük bir çocuğa saldırıp yaralaması olayından sonra sokak hayvanları tekrar Türkiye gündemine oturdu. Bu durum karşısında belediye olarak 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız Bilal Soykan öncülüğünde Akyazı'daki Sokak hayvanları için Sokak Hayvanları Bakımevi oluşturuldu. İçersinde ameliyathane, karantina, anneli yavru, yetişkin, yavru, engelli ve yasaklı ırk bölümü gibi bölümlerden oluşan rehabilitasyon merkezimizde ihbar ve şikayet üzerine sokaktan alınan hayvanları kısırlaştırma ve çipleme işlemleri sonunda yasa gereği tekrar doğal yaşam alanına bırakıyoruz. Yaralı olanlar ise tedavi ediliyor. Yasaklı ırkları da süresiz olarak barınağımızda misafir ediyoruz. Ülkemizde yıllardır süren ve vatandaşlarımızı sıkıntıya sokan köpeklerin çoğunluğu sahipli ve geriye kalanlarının da sokakta bakılan sahipli hayvanlar olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, "5199 sayılı hayvanları koruma kanununca tehlike arz eden ırklar, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier. American Bull olarak belirlenmiştir. Buna göre 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü uyarınca; tehlike arz eden köpekleri üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak, yasaklanmış olup bu hükme aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun 28'inci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır.14.01.2022 tarihine kadar hayvanlarını kısırlaştırmayan ve buna dair belgeyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe tarım müdürlüklerine giderek bakanlığın veri tabanına kayıt ettirmeyenler hakkında 5199 sayılı Kanunda öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanacaktır. 14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilmiş ve 14.07.2021 tarihinden önce gebe kalmış olan tehlike arz eden hayvanların, kısırlaştırılması için doğum yapmış olması ve yavruların dört aylık olması beklenecektir. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanlarına ve parklara sokulamayacak. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı, genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanacaktır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, 11 bin TL idari para cezası verilecektir. Belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idari para cezası verilecek, hayvanlara el konulacak ve en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir. Söz konusu hayvanların sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde 30 bin TL idari para cezası verilecektir" denildi. - SAKARYA

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