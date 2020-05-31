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Bu ilk kez oldu

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Türkiye'de belki de bir ilk gerçekleştirilerek belediye tarafından ilçede çay toplama seferberliği ilan edildi.

Bu ilk kez oldu
31.05.2020 09:24 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:28

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Türkiye'de belki de bir ilk gerçekleştirilerek belediye tarafından ilçede çay toplama seferberliği ilan edildi. 90 kişi 1,5 gün boyunca imece usulü ile çay toplarken, toplanan çaylardan belediyeye 20 bin 195 TL gelir elde edildi.

Rize'de Fındıklı Belediyesi Lazca ismi 'Meci' olan imece ile ilçede çay toplama seferberliği ilan etti. "Fındıklı'da meci var" diye yolan çıkan Fındıklılı vatandaşlar, belediyenin organizasyonu ile çay toplamaya başladı. 90 kişinin katıldığı imece uygulamasında çay bahçesi temizleme, çay toplama, toplanan çayı taşıma ve satma işinin yanı sıra bir de çalışan gruba yemek yapma konusunda iş bölümü yapıldı.

Sadece 1,5 gün çalışan 90 kişilik ekip toplamda 5 bin 770 kilogram çay toplayarak bu çayı fabrikaya satarak 20 bin 195 TL gelir elde etti. İmeceyle çay toplanan arazinin sahibi ise elde edilen geliri ilçede yapılacak toplumsal işlerinde kullanılması için Fındıklı Belediyesi'ne bağışladı. Ayrıca 5 bin 770 kilogram çayı tek seferde satın alan 3 özel çay fabrikası da imeceye bu şekilde katkı sağlamış oldu.

İmece'ye katılan ve geliri belediyeye bağışlayan vatandaşlara teşekkür eden Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu yaptığı açıklamada "1,5 gün boyunca toplamda 90 kişinin katılımıyla, toplama, temizleme, taşıma, satma ve yemek ekipleri oluşturulmuş, meci usulü 5 bin 770 kilogram çay toplanmış, 20 bin 195 TL gelir elde edilmiştir. Arazinin ürününü belediyemizin toplumsal işlerinde kullanılmak üzere bağışlayan yurttaşımıza, topladığımız çayı alan çay fabrikası işletmesine ve meciye katılan tüm yurttaşlarımıza halkımız adına teşekkür ediyoruz. Hep birlikte üretmeye ve yönetmeye devam edeceğiz. Meci'yi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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