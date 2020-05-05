Bu İlde Son 2 Gündür Koronavirüs Vakası Görülmüyor
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Bu İlde Son 2 Gündür Koronavirüs Vakası Görülmüyor

Bu İlde Son 2 Gündür Koronavirüs Vakası Görülmüyor
05.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:44

Son birkaç gündür koronavirüs vakasının görülmediği illerin sayısı artıyor, her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Son birkaç gündür koronavirüs vakasının görülmediği illerin sayısı artıyor, her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, şehirde son iki gündür koronavirüs vakasının görülmediğini duyurdu.

Koronavirüs Görülmeyen İllerin Sayısı Artıyor

Koronavirüs görülmeyen illerin sayısı da hızla artıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına karşın birkaç gündür koronavirüs vakası görülmeyen iller arasına Edirne de eklendi. Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır kapısı olan şehirde koronavirüs salgının başlamasıyla sıkı tedbirler alındı. Halkın çoğunlukla gittiği meydanlar, caddeler ve sokaklara giriş çıkışlar denetimine alındı. Şehrin en önemli caddesi olan trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne giriş çıkışlara zaman zaman kısıtlama getirildi, girenlerin ateşi ölçüldü. Valilik, tüm binalara dezenfektan dağıtırken, belediye şehir genelinde ilaçlama yaptı. Bunun neticesinde il genelinde 2 gündür koronavirüs vakası görülmüyor.

2 Gündür Koronavirüs Vakası Görülmüyor

Edirne Valisi Canalp, "Koronavirüs ile yapmış olduğumuz mücadele hem Türkiye hem de Edirne çok iyi gidiyor. Memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok güzel noktalara geldik. Örnek olarak son 1 hafta içindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında. Son 2 günden beri de hiç vakamız yok. Son 1 haftada sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerde yatan hasta sayımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve koronavirüsü de bu şekilde yaptığımız etkin mücadeleyle yeneceğiz." açıklamasında bulundu.

Edirne'de şimdiye kadar toplam 270 kişi koronavirüse yakalandı, 17 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. T.C. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre, 4 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'de toplam vaka sayısı 127.659, toplam vefat sayısı 3461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1384, toplam iyileşen sayısı 68.166'ya ulaştı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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