Bu İlde Her Beş Araçtan Biri Traktör

Sivas'ta trafiğe katıldı her beş motorlu taşıttan birini traktörler oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas'ta 2018 yılı Ekim ayında trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı bir önceki yılın Ekim ayına oranla yüzde 2.7 artarak 160 bin 248'e ulaştı. Bu araçların yüzde 52'sini otomobiller, yüzde 20.2'sini traktörler, yüzde 16.1'ini kamyonetler ve kalan kısmını da diğer motorlu taşıtlar oluşturdu. Bu verilere göre Sivas'ta otomobilden sonra en çok kullanılan motorlu taşıt traktörler oldu. - SİVAS