Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2)
Haberler » Güncel » Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2) - Haber

Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2)

UYGULAMA DURDURULDUOsmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu.

03.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:27
Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2)

UYGULAMA DURDURULDU

'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler