Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu
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Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu

11.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:12

Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu Kış şartlarının ağır geçtiği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlık, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, jandarma komutanlığı, ilçe emniyet amirliği ve gönüllüler sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturuldu...

Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu

Kış şartlarının ağır geçtiği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kaymakamlık, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, jandarma komutanlığı, ilçe emniyet amirliği ve gönüllüler sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturuldu

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sokak hayvanlarının kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için doğal yaşam alanları oluşturuldu.

Toros Dağı eteklerinde bulunan ilçede kışın yoğun kar yağışı ve çetin geçen kış şartlarından sokak hayvanlarının etkilenmemesi için Tufanbeyli Kaymakamlığı, Tufanbeyli Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Enerjisa, İlçe Emniyet Amirliği ve gönüllüler ile birlikte sokak hayvanları için Hükümet Konağı yanında doğal yaşam alanı oluşturuldu. Hayvanların yağmur, kar ve soğuktan korunacakları 26 kulübe konuldu. Emniyet ve jandarma personelleri ile gönüllü vatandaşlar her gün düzenli olarak sokak hayvanlarına mama verecek.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki sokak hayvanları için soğuktan korunabilecekleri ve aç kalmayacakları doğal yaşam alanları oluşturduk. Bizler güvenle ve sıcak bir ortamda hayatı paylaştığımız patili dostlarımızı da soğuk kış şartlarından ilçe yöneticileri olarak korumak istedik. Kaymakamlığımız ile birlikte böyle bir çalışma yapıldı. Emeği geçen ve öncü olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaymakam Ömer Sevgili'de, projenin Tufanbeyli'deki tüm sokak hayvanları için yeterli olmayabileceğini ancak bu projenin Tufanbeyli'nin sokak hayvanları konusunda yükünü hafifleteceğini söyledi.

Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu
Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu
Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu
Bu ilçenin yöneticileri sokak hayvanları için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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