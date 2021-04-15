Bu ilçenin yaşlıları artık çok mutlu

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde başlatılan proje ile yaşlı, ihtiyaçlı ve yalnız yaşayan vatandaşların evleri oluşturulan uzman ekip tarafından temizleniyor, çamaşırları yıkanıp yemekleri yapıldıktan sonra gönül bağı kurulup hayır duaları alınarak dönülüyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde başlatılan proje ile yaşlı, ihtiyaçlı ve yalnız yaşayan vatandaşların evleri oluşturulan uzman ekip tarafından temizleniyor, çamaşırları yıkanıp yemekleri yapıldıktan sonra gönül bağı kurulup hayır duaları alınarak dönülüyor.

Torul Kaymakamlığı'nın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla başlattığı proje kapsamında ilçe genelindeki 50 noktada yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evleri temizleniyor, yemekleri yapılıyor ve en önemlisi de sohbet etmeye hasret kalan yaşlılarla sohbet ediliyor.

Aralarında yaşlı bakım okuyan ve üniversite mezunlarından oluşan ekip ilk olarak gittikleri evde yaşlı bireylerden izin alarak evlerini temizliyor. Yemek ihtiyacı olan yaşlıların yemeklerini de yapan ekip çamaşırları yıkayıp yaşlı bireylerle sohbet ettikten sonra evlerden ayrılıyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyüne giderek 87 yaşındaki Ayşe Özdemir'in evini temizleyip çamaşırlarını yıkayan, sobasını yakıp yemeğini yapan ekip yaşlı kadınla sohbet edip hayır duasını alıp, "Çok bekletmeyin, erken gelin" sözleriyle evden ayrıldı.

Yaşlı kadının çamaşır makinesini çalıştırırken "Yaptığımız işten gocunmuyorum, çünkü yaşlı insanlara dokunabilmek çok güzel" ifadelerini kullanan temizlik ekibi yaşlı kadının istediği yemekleri yapmayı da ihmal etmiyor.

Köyündeki evinde eşi öldüğünden beri yalnız yaşayan Özdemir, yaşlandıktan sonra evin işlerini yapamadığını gelen ekibin yaptığı hizmetlerden dolayı çok mutlu olduğunu ve bu hizmetin mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi.

Eşinin yıkılan evlerinin altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Özdemir, "O gün bugün yalnızım. Tarla ektim, hayvancılık yaptım, kimsenin kapısına gitmedim. Gücüm vardı. Şimdi iyice düştüm. Her bir ağrı beni kilitledi" dedi.

"Ben çok seviyorum onları Allah'ım da sevsin onları"

Gelen ekibin evini temizlediğini, yemek yaptıklarını, sobasını silkelediklerini, odununu ve kömürünü getirdiklerini kaydeden Özdemir, "Ben yapamıyorum daha bu işleri. Evin içinde bile değnekle yürüyorum. Hep onlar hizmet ediyorlar bana. Onlara teşekkür ediyorum. Allah onlara uzun ömürler versin. Ben çok seviyorum onları Allah'ım da sevsin onları. Bu hizmet devam etmeli" diye konuştu.

"Sevincinden ağlayan bile oldu"

Temizlik ekibi üyelerinden Ordu Üniversitesinde yaşlı bakım bölümü okuyan Büşra Altıparmak ise Kaymakamlık tarafından başlatılan yaşlı bakım projesine Vefa grubuyla birlikte katıldıklarını belirterek, "Bu işin maddi kısmı var ama manevi kısmı daha yüksek olduğu için böyle bir projede görev yapıyoruz. İlçemiz merkez ve köylerindeki ihtiyacı olan tüm yaşlılarımıza gidiyoruz. İlk başta biraz çekingen davranıyorlar. Sohbet ediyoruz onlarla. Bir ihtiyaç ve eksiklerinin olup olmadığını soruyoruz. Eğer kabul ederlerse evlerine giriyoruz. Evin temizliğe ihtiyacı varsa bunu kibar bir dille söylüyor ve kabul ederlerse yapıyoruz. Onları kırmadan işimizi yapmaya çalışıyoruz. Temizliğin ardından isterlerse sevdiği yemekleri de yapıyoruz. Sohbet ediyor, evini temizliyor, yemeğini yapıp dönüyoruz. Çok fazla hayır dualarını alıyoruz. Bizleri görünce çok mutlu oluyorlar. Sevincinden ağlayan bile oldu. Bu manzaraları görünce insan kendisini sorguluyor 'nankör müyüm?' diye. Elimizdeki bazı şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Onları görünce bizim için farkındalık oluyor, halimize daha çok şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amacımız sadece temizlik değil, gönül bağı da kuruyoruz"

Bir diğer ekip üyesi Pınar Parıltan ise "İşletme mezunuyum. Gayet mutluyum, iyi başladık, iyi gidiyoruz. Gittiğimiz aileleri tanımadığımız için ilk gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Kaymakam beyin de desteğiyle yardımcı olunuyor. Bu gittiğimiz insanlara yardım ediyoruz. Evlerinde temizlik yapıyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz. Yani sadece amacımız temizlik değil, gönül bağı da kuruyoruz o gittiğimiz kişilerle. Ekip arkadaşlarımla birlikte iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. İnşallah uzun süre devam ederse bu proje hem yaşlarımız için hem Torul ilçemiz için çok iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı