Bu ilçenin nüfusu nereden bakarsan o kadar Bu ilçenin nüfusu nereden bakarsan o kadar Adana'nın Kozan ilçesinin nüfusu Adana ve Kadirli girişindeki tabelada 132 bin, Feke yolunda ise 130 bin olarak yer alıyor 3 girişi olan ilçede, nüfus tabelalarda farklı olunca vatandaşlar çözümü, ortalamasını alarak 131 bin demekte buldu Adana'nın...

Bu ilçenin nüfusu nereden bakarsan o kadar Adana'nın Kozan ilçesinin nüfusu Adana ve Kadirli girişindeki tabelada 132 bin, Feke yolunda ise 130 bin olarak yer alıyor 3 girişi olan ilçede, nüfus tabelalarda farklı olunca vatandaşlar çözümü, ortalamasını alarak 131 bin demekte buldu ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinin nüfusu Adana ve Kadirli girişindeki tabelada 132 bin, Feke yolunda ise 130 bin olarak yer alıyor. Vatandaşlar çözümü, ortalamasını almakta buldu. Kozan'da ilçe girişlerine nüfus belirtilen tabelalardaki farklılık tebessüm ettiriyor. 3 girişi olan ilçede nüfus tabelalarında farklı olunca vatandaş çözümü ortalamasını alarak 131 bin demekte buldu. Vatandaşlardan Ferhat Güneş, "Kozan'ın nüfusu Kadirli'den gelirken 132 bin Feke'den gelirken 130 bin. Bu tabelaların düzeltilmesini istiyoruz ve Kozan'ın gerçek nüfusunu merak ediyoruz" dedi. Ankara Üniversitesinde okuyan ve arkadaşları nüfusu sorunca ortalamasını söylediğini kaydeden Hilmi Bozkurt, "Sayım yapılıyor güncelleme olmuyor mu. Arkadaşlarım yaşadığım ilçenin nüfusunu sorduklarında tereddütte kalıyorum ve ortalamasını alıp 131 bin diyorum" diye konuştu. Kaynak: İHA