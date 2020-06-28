Bu ilçedeki nüfus tabelası görenleri şaşırtıyor
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Bu ilçedeki nüfus tabelası görenleri şaşırtıyor

Mobilyanın başkenti olma özelliğinin yanı sıra köftesiyle, kaplıcaları ve tarım alanlarıyla adından söz ettiren Bursa'nın İnegöl ilçesini giriş ve çıkışındaki nüfus tabelalarının tutarsızlığı görenleri şaşırtıyor.

Bu ilçedeki nüfus tabelası görenleri şaşırtıyor
28.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:20

Mobilyanın başkenti olma özelliğinin yanı sıra köftesiyle, kaplıcaları ve tarım alanlarıyla adından söz ettiren Bursa'nın İnegöl ilçesini giriş ve çıkışındaki nüfus tabelalarının tutarsızlığı görenleri şaşırtıyor.

İnegöl son yapılan nüfus sayımıyla birlikte resmi olarak 273 bin 933 kişi yaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre bu sayı 300 bini aştığı iddia ediliyor. İnegöl'ün iki farklı noktalarında karayolları ekipleri tarafından konulan nüfus rakamlarının yazılı olan tabelayı görenlerinin kafalarını karıştırıyor. Bursa'dan İnegöl'e giriş yapıldığında ilk tabelada rakam 270 bin olarak karşımıza çıkıyor. Yani resmi rakamlara göre burada 3 bin 933 kişi eksik görülüyor. Diğer taraftan Ankara'dan İnegöl'e gelen ana yolda ise tabela bu kez farklı burada ise sayı 274 bin. TÜİK verilerine göre İnegöl'ün 2019 yılı resmi nüfus rakamları 273 bin 933. İki tabelanın arasındaki rakam tutarsızlığı ise görenleri şaşırtıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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