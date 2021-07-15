Bu ilçede vakalar sıfırlandı
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Bu ilçede vakalar sıfırlandı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Sağlık

Bu ilçede vakalar sıfırlandı Bu ilçede hiç korona virüs vakası yok Bursa'nın temiz havasıyla ünlü ilçesinde korona virüs vakaları sıfırlandı.

Bu ilçede vakalar sıfırlandı

Bu ilçede hiç korona virüs vakası yok

BURSA - Bursa'nın temiz havasıyla ünlü ilçesinde korona virüs vakaları sıfırlandı. İlçede şu anda hiç hasta olmadığı bildirildi.

Uludağ'ın arka yüzünde bulunan ve doğası temiz havasıyla gören herkesi hayran bırakan Büyükorhan ilçesinde korona virüs vakaları sıfıra indi. İlçede şuan hiç vaka bulunmazken, ilçede yaşayan vatandaşlar gönül rahatlığıyla bayramı geçirmeye hazırlanıyor.

Salgın sürecinin başladığı andan itibaren Bursa'nın en az hasta sayısı ile ön plana çıkan Büyükorhan; hasta sayısını sıfırlayarak liderliği elinde bulunduruyor.

İlçede yaşayan herkes aşılarını olurken; sosyal mesafe kurallarına da riayet ediliyor. İlçenin havasının temiz olması ve burada yaşayan vatandaşların doğal gıdalarla besleniyor olması insanların bağışıklık sistemlerini güçlü tuttuğuna inanılıyor.

İlçede korona virüs vakalarının sıfırlandığını ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Büyükorhan ilçemizde salgının birinci dalgasında vaka sayısı sıfırdı. İkinci dalgada da en düşük ilçelerden biriydi. Şu anda ilçe olarak vakaları sıfırlamış bulunmaktayız. Kurallara uyan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. "Bu vakalar sıfırlansın, vatandaşlar bilinçlensin" diye gece gündüz canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uydu, havamız temiz. Bir çok yerleşim yerine bakınca şanslı bir ilçeyiz. Doğamız ve insanımız temiz, Vakalarımız sıfır. Bayrama mutlu giriyoruz. En son vaka sayımız 12'ydi sonra 5'e düştü, daha sonra 2'ye düştü. Şu anda sıfırladık. Allah bir daha göstermesin, inşallah sadece ilçemizde değil ülkemizin diğer illerinde de biz bu sıfır rakamını görürüz. "Kontrollü normalleşme" dediğimiz olayı abartmamamız lazım" dedi.

Bu ilçede vakalar sıfırlandı
Bu ilçede vakalar sıfırlandı
Bu ilçede vakalar sıfırlandı
Bu ilçede vakalar sıfırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker

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