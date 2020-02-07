Bu ilçede oyun parkları, sinema ve havuzlar ücretsiz

07.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:03

Yenişehir Belediyesi, sosyal tesislerdeki oyun alanlarını çocuklara ücretsiz hizmete açarken, üniversite öğrencilerini de unutmadı. Üniversitesi öğrencileri de belediyenin yüzme havuzları ve sinemadan ücretsiz olarak faydalanabiliyor.



Yenişehir Belediyesi, güzel ve güvenli bir gelecek için mutlu çocuklar yetiştirmeye çaba sarf ediyor. Göreve gelmeden önce çocuklara yönelik çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Eylül ayında açtığı ücretsiz oyun alanları ile onların gönlünde şimdiden taht kurdu. Yenişehir Belediyesi Sosyal Tesisisleri'nde bulunan oyun alanında çocuklar kaydıraktan top havuzuna kadar birçok eğlenceyi sınırsız yaşarken, ailelerde maliyetine yudumladıkları çayla stres atıyor. Çocukların eğlencesine ortak olan Başkan Aydın, "İlçemizde çocuklar ve gençler, oyun alanlarının haricinde yaz spor okulları, sinema, havuz ve halı sahadan ücretsiz olarak faydalanıyor. Engellilere ve üniversite öğrencileri de ücretsiz olarak bu imkanlardan faydalanabiliyor. Spor ve sosyal işlerimizin hepsini ücretsiz yaptık" dedi.



Yenişehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki kapalı oyun alanın ücretsiz olmasının yanı sıra aileleri de düşündüklerini belirten Aydın, "Alışveriş merkezlerinde ücretli olarak gördüğümüz her şeyi biz çocuklar için bedava yaptık. Kum havuzu, trambolin,kaydırak ve 3 ile 9 yaş arasında olması gereken şey var. Biz seçim beyannamemizde bunu böyle yapacağımızı söylemiştik. Ailelerde buraya geldiğin sabah kahvaltısı var. Sadece maliyetini ailelerden alırken çocuklardan bunu da almıyoruz" şeklinde konuştu.



Yüzme havuzları hafta sonları engelli bayan ve erkeklere ayrı olmak üzere yararlanmalarını sağladıklarını belirten Aydın, ancak havuza geleceklerin yanında aile bireylerinin olması mecburiyeti olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA