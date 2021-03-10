Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor
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Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor

10.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:43
Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Hüseyin Erin, dükkanında 'acemi birliği' adını verdiği köşede hayattakilerin 'usta birliği' adını verdiği bölümde ise ölenlerin fotoğraflarını sergiliyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Hüseyin Erin, dükkanında 'acemi birliği' adını verdiği köşede hayattakilerin 'usta birliği' adını verdiği bölümde ise ölenlerin fotoğraflarını sergiliyor.

Şarkışla ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Hasan Hüseyin Erin, ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Küçük bir dükkanda ayakkabı tamiratı da yapan Erin, dükkanındaki ilginç koleksiyon ile dikkat çekiyor. Hasan Hüseyin Erin dükkanında bulunan vitrinde ölen ve yaşayan insanların fotoğraflarını sergiliyor. Yaşayanlar kısmını acemi birliği vefat edenler kısmını ise usta birliği olarak adlandıran Erin, ölen kişilerin fotoğraflarını usta birliği kısmına alıyor. Hasan Hüseyin Erin'in müzeyi andıran dükkanında 2 bin 300 ölen 640 yaşayan insan olmak üzere toplam 2 bin 940 fotoğraf bulunuyor. Erin kendisi öldükten sonra bu düşünceyi evlatlarının devam ettireceğini söyleyerek fotoğrafları sergilemenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Müzeyi andıran dükkanda 2 bin 940 adet fotoğraf bulunuyor

Hasan Hüseyin Erin, "Sol taraftakiler acemi birliği ölmeyenler. Sağ taraftakiler de ölen kişiler. Toplum ibret alsın diyerek bu fotoğrafları topladım. Öldüğü zaman usta birliğine geçiyor. Burası acemi kimin ne olduğu belirsiz. Ama Cenabı Allah orada soracak; elin şahit, gözün şahit ve dilin şahit. Bunlar dile gelip söyleyecek. Araştırdım buldum. Çokta mutlu oldum. Toplumda bunlardan bir örnek alıyor. Hiç olmazsa öz geçmişini unutmasın. Annesinin babasının kıymetini bilsin. Onlara itaat etsin. Onların boynunu bükmesin. Burada 2 bin 300 tane ölen, 640 tane yaşayan var. Bura ebediyen kalacak. Burası bir hatıradır. Bir müzedir. Ben öldüğüm zaman çocuklarım bunu devam ettirecek. Bu fotoğrafları toplamak vatandaşlarında gelip bunlara bakması benim için mutluluk" dedi. - SİVAS

Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor
Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor
Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor
Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor
Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor
Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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