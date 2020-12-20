Bu ilçede maskeler drone ile dağıtılıyor
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Bu ilçede maskeler drone ile dağıtılıyor

20.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:27
Bu ilçede maskeler drone ile dağıtılıyor

Elazığ'ın Ağın ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması nedeniyle maskeler, drone ile vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması nedeniyle maskeler, drone ile vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'ın Ağın ilçesinde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için bin paket maske yaptırdı. Yaptırılan maskeler ise sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla belediye tarafından ilçe sakinlerine drone ile dağıtıldı. İlçede drone ile havadan vatandaşlara giden maskeler renkli görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlara hizmet için çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Uslu, "Ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran Covid-19 tedbirleri kapsamında maske mesafe ve temizlik kuralları uymak adına Ağın Belediyesi olarak kısıtlı bütçe ile hemşerilerimize milli ve yerli üretimi olan bin paket yaptırdık. Sokağa çıkma yasağında dağıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda birçok yere de servisini drone ile yapıyoruz. Rabbim biran evvel ülkemizden bu illeti def eder" dedi.

Verilen hizmetten memnun olduklarını dile getiren ilçe sakinlerinden Şükran Doydu Çimen ise başkana ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ELAZIĞ

Bu ilçede maskeler drone ile dağıtılıyor
Bu ilçede maskeler drone ile dağıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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