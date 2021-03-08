Bu ilçede kadın girişimcilere ruhsat indirimi var

Diyarbakır'ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Yenişehir ilçesinde bulunan kadınların iş yeri açma ruhsatlarındaki harçlarda yüzde 20 indirim uygulanacağını açıkladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Yenişehir Belediyesi kadın girişimcileri teşvik edip destek olmak amacıyla encümen kararı aldı. Alınan karar ile ilçede iş yeri açan kadınların iş yeri ruhsat harçlarında yüzde 20 indirim uygulanacak. Tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Diyarbakır'ın Yenişehir Belediye farklı bir uygulamaya imza attı. Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikci başkanlığında toplanan Yenişehir Belediyesi 1905 Sayılı Belediye Encümen kararı ile belediye sınırları içerisinde iş yeri açan kadınların iş yeri ruhsat harçlarından yüzde 20 indirim uygulanması kararını aldı.

Alınan karar hakkında açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci tüm dünyada kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ederek, "Belediyemiz sınırları içerisinde iş yeri açan kadınlarımızın iş yeri ruhsat harçlarından yüzde 20 indirim uygulanması kararını aldık. Bu yıl içerisinde hayata geçireceğimiz projelerle kadınların istihdamına yönelik mesleki kurslara ağır vereceğiz. Sadece kurs vermekle de kalmayıp istihdam takip çalışmalarıyla kurslarımızı tamamlayan kadın kursiyerlerimizin işe yerleşmeleri için iş dünyasıyla temas halinde olacak ve onların istihdam edilmesi için işbirliği içerisinde çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca ilçe merkezimizdeki kadınların hayata geçireceği üretim odaklı kooperatif ve diğer çalışmalarını da belediye olarak destekleyecek, kırsal mahallelerimizde de kadın çiftçilerimize yönelik onların ihtiyaç duyduğu alanlarda önemli destekler sağlayacağız" dedi.

Başkan Beşikci son olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tüm kadınların kadınlar gününü kutlayarak, Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi olarak her zaman kadınların yanında olacaklarını, kadınlarla birlikte onların talep ve istekleriyle birçok çalışmaya imza atacaklarını belirtti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı