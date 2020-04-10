Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı - Haberler
Güncel

Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde koronavirüs sebebiyle yeni kararlar aldı.

10.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:04
Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde koronavirüs sebebiyle yeni kararlar aldı.

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Gönen Kaymakamı Aslan Yurt'un sosyal medya hesabından da paylaşılan kararlar doğrultusunda ilçedeki iş yerleri önünde ikiden fazla kişinin toplanması ve masa atıp oturması yasaklandı. İş yerlerinde ticari maksatlı olmayan toplanmaların yapılamayacağı da belirtilen yasaklar çerçevesinde iş yeri sahiplerinin sosyal mesafeyi aşan sayıda müşterilerini dışarıda tutması mecburiyeti de getirildi.

Sokağa maskesiz çıkmak yasak

Gönen'de salgın tedbirleri çerçevesinde alınan kararlar gereğince sokağa maskesiz çıkmak yasaklanırken, "Toplu taşıma araçları, marketler, PTT, bankalar, kamu kurumları, pazar yerleri, meslek odaları ve kooperatiflerin müşterileri maske temin etmek zorunda oldukları" ifade edildi.

Caddeler yaya ve araç trafiğine kapatıldı

Gönen'de uygulamaya alınan yasaklar kapsamında araç ve yaya trafiğinin yoğunluğunu azaltmak maksadıyla normal zamanlarda araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu üç cadde pazar günleri hariç 13: 00 ile 18: 00 saatleri arasında ulaşıma kapatıldı. Hüseyin Tümer Caddesi, Atatürk Caddesi ve Şehit Fehmi Ercan Caddeleri için geçerli olan bu tedbirin yaya geçişleri için kontrollü uygulanacağı ifade edildi. Kentte ayrıca beton santrallerinin pazar günü çalışmaması, her türlü iş yerleri ve fabrikaların çalışanları için sosyal mesafe kurallarına uygun yerleşim planı yapması da mecburi hale getirildi.

Yasaklara uymayanlara sert cezalar uygulanacak

Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar gereğince belirtilen yasaklara uymayanlara da maddi ve idari yaptırım cezalarının uygulanmasına karar verilirken kanunun 282 nci maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezası ile yine kabahatler kanununun 32 nci maddesi gereğince 392 TL para cezası, TCK 196'ıncı maddesi kapsamında ise 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile iş yerlerine kapatma ya da ruhsat iptali cezası uygulanabilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Bu ilçede iki kişinin işyeri önünde sohbet etmesi yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 15:34:34. #1.15#
title