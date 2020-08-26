Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik numaraları kaydedilecek
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Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik numaraları kaydedilecek

Korana virüs tedbirlerini en sıkı uygulayan ilçelerin başında gelen Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılacak düğünlere katılanların T.C. kimlik numaralarının kaydedileceği belirtildi.

Bu ilçede düğünlere katılanların T.C. kimlik numaraları kaydedilecek
26.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:37

Korana virüs tedbirlerini en sıkı uygulayan ilçelerin başında gelen Aydın'ın Karacasu ilçesinde yapılacak düğünlere katılanların T.C. kimlik numaralarının kaydedileceği belirtildi. Bu uygulamanın amacının olası bir vaka olması durumunda temas edilen herkese ulaşmak olduğu belirtildi.

Aydın'da drone ile ateş ölçümü gibi dikkat çeken uygulamaların yanı sıra kendi dezenfektanını, hijyen setlerini ve maskesini üreten ilçe olarak gündeme gelen Karacasu'da Kurban Bayramı'na kadar pozitif vaka ile karşılaşılmadı. Alınan sıkı tedbirlere rağmen Kurban Bayramının ardından tüm yurtta olduğu gibi Karacasu'da da pozitif vakalar ortaya çıkınca Karacasu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yeni bir karar aldı. Bu karara göre olası bir Korona virüs vakasında temaslıların tespitini kolaylaştırmak için düğünlere katılan herkesin T.C. kimlik numaraları, adres ve telefon numaralarının düğün sahipleri tarafından kayıt altına alınacağı açıklandı.

Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlimizde yeni vakaların büyük bölümünün düğün, nişan, sünnet vb. etkinliklerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Temaslı tespitinde düğünlere katılanların isimlerinin ve adreslerinin tespitinde sıkıntılar yaşandığından etkinlik sahiplerince etkinliğe katılanların T.C. kimlik numaralarının, adres ve telefon bilgilerinin kayıt altına alınıp gerektiğinde sağlık ekiplerine teslim edilmek üzere 1 ay saklanmasına karar verilmiştir" denildi.

Alınan bu kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten idari para cezası uygulanacağı, Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi'ne aykırılık sebebiyle adli işlem yapılıp Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bilgisi verildi. Ayrıca her türlü düğün, sünnet, gelin alma, asker uğurlama törenlerinde konvoy oluşturma etkinliklerinin kısıtlanmasına karar verildiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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