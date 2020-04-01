Bu ilçede de 3 kişi yan yana yürüyemeyecek Sivas'ın Suşehri ilçesinden sonra Koyulhisar ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandıKoyulhisar Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinden sonra Koyulhisar ilçesinde de korona virüs tedbirleri kapsamında 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı

Koyulhisar Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Koyulhisar Kaymakamlığı yaptığı paylaşımda, "Koyulhisar Hıfzıssıhha kurulu kararlar; Şehirlerarası toplu taşıma araçları, Sivas Merkeze ve ilçelerimize sadece seyahat belgeleri olanları taşıyabilecektir. Sivas'a giden özel araçlar için koltuk kapasitelerinin yarısından fazla yolcu taşımaları yasaklanmıştır. Tarım sektöründe 65 yaş üstü vatandaşlarımıza esneklik tanınacaktır. Şehir içi minibüs seferlerinin sayıları, ihtiyaç durumuna göre, minimum seviyeye indirilecektir. 3 kişiden fazla yan yana yürümek ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunmak yasaktır. Mevsimlik işçilerin sağlık kontrolü sağlayacaktır. Kapanan şantiyelerde çalışan işçilerin evlerine dönmeleri izin verilmeyerek, şantiyelerinde karantinada kalmaları sağlanacaktır. Oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA