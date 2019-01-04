Bu İlçe Sudan 700 Bin Dolar Gelir Elde Edecek

Bu ilçe sudan 700 bin dolar gelir elde edecek

Manisa'da 4.5 megawatt elektrik üretimi için geri sayım

Gölmarmara'da kurulacak HES ile yılda 700 bin dolar gelir hedefleniyor

MANİSA - Manisa'nın Gölmarmara ilçesine kurulacak HES Projesiyle yılda 4.5 megawatt elektrik üreterek 700 bin dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Hidroelektrik Santrali ile yılda 4.5 megawatt elektrik üreterek 700 bin dolar gelir elde edilecek. Gölmarmara Belediyesi tarafından hizmete sokulacak HES ile hem ilçenin enerji ihtiyacı karşılanacak hem de elde edilen gelir ile ilçeye yeni hizmetler kazandırılacak. HES Projesiyle ilgili bilgi veren Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, elektrik tribünlerinin Gördes Barajı'nın sol sahilindeki basınç kırıcı tesisinin üzerine kurulacağını belirterek, bu şekilde elektrik üretmeyi planladıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Öz, "Gördes Barajı üzerindeki tarımsal sulamaya ait isale hattında geçtiğimiz aylarda bir fizibilite çalışması yaptırdık. Zaten 54 bin dönümlük arazideki sulama Gölmarmara Belediyesine verilmişti. Önümüzdeki aylar içerisinde sulama işlemi gerçekleştirilecek. Bunun yatırımı bitmek üzere. Yazın salınacak suda Gördes Barajı'ndan 70 barda geliyor. Bu su basınç kırıcılar sayesinde 10 bara kadar düşürülüyor. Belediye olarak bu basın kırıcıları kaldırıp üzerine elektrik tribünleri koyup, elektrik üretmek istiyoruz. Gerekli olan fizibilite çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 4.5 megawatt üzerinde bir elektrik üretimi olacak. Belediye ise gelirinin ise yıllık 700 bin dolar olmasını bekliyoruz. 3.5 yılda kendini amorti etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

HES projesini hayata geçirmek için mevcut bir yönetmelikte değişiklik yapılmasını beklediklerini ve yönetmelikteki değişikliğin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinde olduğunu ifade eden Öz, "Şu anda yeni bir yönetmelik çıkacak. Bu yönetmelik Cumhurbaşkanlığımızın ofisinde. Şu anki mevcut olan yönetmelik, belediyelere ait içme suyu isaleye hatlarında, belediyelere ait arıtılmış suların üzerine HES kurulabilir ibaresi var. Mevcut olan yönetmelikte HES projesi içme suyu isaleye hatları üzerine hiçbir ihale gerçekleştirilmeden belediyeler tarafından kurulabiliyor. Bizde belediyelere ait tarımsal sulama hatlarının üzerini de ihalesiz HES kurulabilir ibaresinin de yönetmelikte yer almasını istiyoruz. Eğer yönetmeliğe bu ibarede eklenirse belediye olarak tarımsal sulamanın üzerine ihalesiz HES kurmuş olacağız. Böyle projemiz kendini 3.5 yılda amorti etmiş olacak. Eğer ibare eklenmeden mevcut yönetmelikle bu işi ihale ile birlikte yaparsak kendini 8-9 yıl içerisinde amorti etmiş olacak. Şu anda yönetmelik değişti. Cumhurbaşkanlığımız yatırım ofisinden bu yönetmelik değişmiş haliyle önümüzdeki günlerde çıkmasını bekliyoruz. Daha sonra ise Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin imzalamasını bekliyoruz. Daha önce sayın bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde bu projenin güzel ve olumlu proje olduğunu ifade etti" diye konuştu.

Geliri ilçeye hizmet olarak geri dönecek

HES Projesi hayata geçtiği takdirde yıllık 700 bin dolar belediyeye gelir getireceğini ifade eden Gölmarmara Belediye Başkanı Öz, bu gelirinde ilçeye büyük hizmetler olarak geri döneceğini belirtti. Belediye Başkanı Öz, "Gölmarmara Belediyesi olarak proje ile dış ticaret açığımız olan enerjimize katkı sağlamış olacağız. Artık Gölmarmara Belediyesi geliri olan bir belediye olacak ve bu gelir vatandaşımıza büyük hizmetler olarak geri dönecek. Şu anda faaliyette olan mevcut Güneş Enerji Santralimiz var. Artık bundan sonra bir de HES'imiz olacak. Toplumda şöyle bir laf var 'Su Akar Türk Bakar' biz artık belediye olarak baktırmıyoruz. Suya yatırım yapıyoruz. Artık enerji üreten bir belediye konumuna geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

2 milyon 200 bin değerindeki HES Projesinin parasının hazır olduğunu belirten Öz, "HES projesinin değeri şu anda 2 milyon 200 bin dolar civarında. Bu projenin parası da hazır. Görüştüğümüz bankalar ve yabancı fonlar olumlu görüş verdiler. Sadece yatırım ofisinden yeni yönetmeliğin çıkmasını bekliyoruz. Yatırım ofisinden çıktığı takdirde bu projeyi 1 yıl içerisinde hayata geçirmiş olacağız. Bir taraftan ilçemizdeki 54 bin dönümlük arazimizi sularken, bir taraftan da elektrik üretmiş olacağız. Elektrik ise merkezi elektrik sistemine verilecek. Şebekeye 0.70 cent civarında satılacak. Devlet ayrıca yaklaşık 25 yıllık bir alım garantisi veriyor. Bu şekilde Gölmarmara Belediyesi para kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir belediye olacak. Kazanılan para belediyemize kalacak ve hizmetler olarak vatandaşımıza geri dönecek. İlçemizde bir huzurevi ve üniversitemiz yok. Böylece ilçemize bir huzur evi ve üniversite kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA