Bu ilçe dünyanın 'Aşçı Fabrikası' oldu

Bolu'nun 'aşçılar diyarı" olarak bilinen Mengen ilçesi Osmanlı'dan günümüze kadar yetiştirdiği ve 7 kıtaya gönderdiği aşçılarıyla dünyanın 'Aşçı Fabrikası' haline geldi.

Bolu'nun 'aşçılar diyarı" olarak bilinen Mengen ilçesi Osmanlı'dan günümüze kadar yetiştirdiği ve 7 kıtaya gönderdiği aşçılarıyla dünyanın 'Aşçı Fabrikası' haline geldi.

Bolu'nun aşçılarıyla ünlü Mengen ilçesi Osmanlı'dan günümüze kadar yetiştirdiği ve başta Avrupa olmak üzere 7 kıtaya gönderdiği aşçılarıyla "Aşçı Fabrikası" haline geldi. Osmanlı saraylarında ahilik geleneğiyle başlayan aşçılık serüvenlerini Cumhuriyet döneminde eğitimli aşçılarla devam ettiren ilçeden çıkan şefler dünya liderlerinin mutfaklarında görev yapıyor. Dünyada ilk 5 okul arasında olan ve Türkiye'de açılan ilk aşçılık okulunun yer aldığı Mengen'de yetişen aşçılar yabancı devlet konuklarının ağırlanmasında da ilk tercih edilen şefler arasında yer alıyor.

"Mutfakları ilk kuranlar Mengenli aşçılar oluyor"

Mengenli aşçıların Türkiye'deki yiyecek ve içecek işletmelerinin çoğalmasında etkili olduğunu söyleyen Mengen Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Osman Çavuş, "Mengen aşçılığının tarihçesine baktığımızda Osmanlı saray mutfağına dayanıyor. Bazıları Fatih Sultan Mehmet'e dayandırırlar ama bilimsel olarak kanıtlanmış 1826'dan sonra Mengenli aşçıların Osmanlı saray mutfağında etkili olduklarını biliyoruz. Cumhuriyet dönemine baktığımızda Mengenli aşçıların özellikle saraydan sonra Türkiye'de ilk yiyecek içecek işletmelerinin çoğalmasında etkili olduklarını görüyoruz. Hem otel hem restoranları kurduklarını, özellikle yabancı otel zincirlerinin ülkemizde otel açtıklarında bunların mutfaklarını ilk Mengenli aşçılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türkiye'de açılan ilk lokantalarda Mengenli aşçıların olduğunu görüyoruz" dedi.

"Atatürk'ün şefliğini yapan Mengenli aşçılar"

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere pek çok Cumhurbaşkanının şefliğini Mengenli aşçıların yaptığını ifade eden Çavuş, "Yiyecek, içecek işletmelerinin sayısının arttığında yada Türkiye'de dışarıda yeme içme olgusunun arttığında Mengenli aşçıların önemi daha da ön plana çıkıyor. Artık kamu kurumlarında da aşçı ihtiyacı doğuyor. Örneğin Çankaya Köşkü'nde, Dolmabahçe Sarayı'nda ve çeşitli devlet kurumlarında Mengenli aşçıların olduğunu görüyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şefliğini yapan yine Mengenli aşçılar. Bugüne kadar neredeyse tüm Cumhurbaşkanlarının şefliğini yapan yine Mengenli ustalar olmuştur. Burada iki önemli olgu var. Yabancı devlet konuklarının ağırlanmasında da Mengeli şefler ön plana çıkmıştır. Nevzat Peker isimli şef Kraliçe Elizabeth'i ağırlamıştır. Prens Philip'i ağırlamıştır. Burada özellikle yabancı otellerin Türkiye'de işletmelerini açtıktan sonra Mengenli şefleri diğer şubelerine gönderdiklerini biliyoruz. Başta Avrupa olmak üzere tüm Ortadoğu, Amerika, Afrika. Uzak Doğu'ya son dönemde Mengenli şefler gidiyor" diye konuştu.

Ahilik ve eğitim bir arada devam ediyor

Mengen'in 'Aşçı Fabrikası' görevini üstlendiğini söyleyen Çavuş, "Mengen adeta 'Aşçı Fabrikası' görevini üstlenmiş durumda. Çünkü ahilik geleneğini devam ettiriyor. Aynı zamanda Mengenliler her şeyin eğitimi olduğu gibi aşçılığın da eğitiminin olması gerektiğini anlamışlar. 1981 yılında Mengen'de düzenlenen bir aşçılık festivalinde 'Biz aşçılık okulu istiyoruz' diye pankart açıyorlar. 1985 yılında Türkiye'de ilk aşçılık okulu Mengen'de açılmış oluyor. O dönemde dünyada sadece 5 tane aşçılık okulu var. 1997'de yükseköğretime geçiliyor. Aşçılık eğitimini biraz daha ilerletiyorlar. 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu açılıyor. Hemen ardından 2012 yılında Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü açılıyor. Mengenliler günümüzde de hem eğitim olarak hem de sektörde varlıklarını üzerine katarak devam ettirdiklerini görüyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı