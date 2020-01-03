Bu horoz tam 6,5 kilo

03.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:38

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 6,5 kiloluk horoz, görenleri şaşırtıyor.



İlçenin Bolaman Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Murat Ekçe'nin 2 yıl önce aldığı horoz 6,5 kiloya ulaştı. Diğer horozlardan üç kat daha büyük olan horozuna 'Şampiyon' adını veren Ekçe, "Horozumuzun bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Çok kişi benden horozu istiyor ama ben ömrünün yettiği kadar horoza bakacağım. 2 yıl önce horozumu alırken bana çok büyüyeceğini söyleyince inanmamıştım ama şimdi daha da büyüyeceğine inanıyorum. Paçalı horoz cinsi. Gecemizi gündüzümüze katarak bakıyoruz. Arpa ve buğday ile besliyorum. 2 yıldır bakıyorum ve bayağı emek verdim. İsmini Şampiyon olarak koydum. Fatsa bölgesinde en büyük horoz Şampiyon'dur, daha büyüğü varsa buradan meydan okuyorum. Çok isteyen var, kimseye horozlarımı vermem. Para teklif ettiler ama yine de düşünmedim" diye konuştu.



Akaryakıt istasyonunda horozu gören vatandaşlar ise horoz ile hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmiyorlar. - ORDU

Kaynak: İHA