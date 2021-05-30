Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor
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Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor Osmaniye'de kümeste tavuğun terk edip bakmadığı civcivlere kümesin horozu sahip çıktı OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kümeste tavuğun terk edip bakmadığı civcivlere kümesin horozu sahip çıktı.

Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor

Osmaniye'de kümeste tavuğun terk edip bakmadığı civcivlere kümesin horozu sahip çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kümeste tavuğun terk edip bakmadığı civcivlere kümesin horozu sahip çıktı. Horoz, civcivlere hem annelik hem de babalık yapıyor.

Kadirli ilçesinde bahçesinde beslediği tavukların kümesinde horozun civcivlere sahip çıktığını ve akşamları da tıpkı tavuk gibi horozun civcivleri kanatlarının altına alarak uyduğunu gören kümesin sahibi Garip Üstün, bu duruma şaşırdı. Birkaç gün kümesini izleyen Üstün, civcivleri çıkaran tavuğun civcivlerle ilgilenmediğini ve onlardan uzaklaştığını fark etti.

Tavuğun civcivlere bakmamasından sonra kümesin horozunun civcivlere hem annelik hem babalık yaptığını belirten Üstün, "Geceleri tıpkı tavuklar gibi civcivleri kanatlarının altına alarak uyuyor. Onlara yem yediriyor. Biz de bu duruma şaşırdık. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum" dedi.

Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor
Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor
Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor
Bu horoz civcivlere hem annelik hem babalık yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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