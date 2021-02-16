"Bu Hızla Toplumsal Bağışıklık İçin Aşılama İki Yıl Sürer"
16.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:48
Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan TTB Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp'in duruşmasına katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aşı çalışmalarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi.
Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan TTB Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp'in duruşmasına katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aşı çalışmalarını VOA Türkçe'ye değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com