Bu hava sterilizasyon cihazı virüsleri yüzde 99,9 öldürüyor
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Bu hava sterilizasyon cihazı virüsleri yüzde 99,9 öldürüyor

İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | Güncel

Bu hava sterilizasyon cihazı virüsleri yüzde 99,9 öldürüyor -Samsun'da genç girişimci havada bulunan virüsleri öldürmek için hepafiltre geliştirdi Samsun'da genç girişimci Uğur Bozkurt, geliştirdikleri ultraviyole hepafiltre hava sterilizasyon cihazı ile kapalı ortamda bulunan virüs ve...

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Bu hava sterilizasyon cihazı virüsleri yüzde 99,9 öldürüyor

-Samsun'da genç girişimci havada bulunan virüsleri öldürmek için hepafiltre geliştirdi

SAMSUN - Samsun'da genç girişimci Uğur Bozkurt, geliştirdikleri ultraviyole hepafiltre hava sterilizasyon cihazı ile kapalı ortamda bulunan virüs ve mikropların yüzde 99,9 yok olduğunu belirterek, seri üretime geçmek için patent işlemlerinin sonuçlanmasını bekliyor.

Korona virüsünün (Kovid-19) kapalı ortamlarda bulaştığı uzmanlar tarafından sıkça belirtiliyor. Samsunlu genç girişimci Uğur Bozkurt, virüsün yayılım hızını azaltmak adına WeAir adlı hava sterilizasyon cihazını geliştirdi. Cihaz ile 3 kademeli hava sterilizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren Bozkurt, cihazın yakın gelecekte hayatın normale dönmesinde önemli katkılar yapacağını ifade etti.

Cihaz ile mikrop ve virüslerin yüzde 99,9 etkisiz hale geldiğini belirten Mekatronik Mühendisi Uğur Bozkurt, "Uzmanların dediğine göre Kovid-19 ve diğer virüsler kapalı alanlarda daha etkili oluyor. Biz de buradan destekle UV destekli hepafiltre geliştirdik. WeAir adına koyduk. Adına da bizim havamız dedik. Cihaz 3 kademeden oluşuyor. En üstte virüsleri UV ışığına maruz bırakıyoruz. Daha sonrasında ortada hava statikleme işlemi ile virüsleri daha çok ışığa maruz bırakıyoruz. Böylece virüs etrafında manyetik alan oluşturuyoruz. Virüsün manyetik alandan etkilenerek içeride bulunan filtreye yapışarak oradan çıkmasını tamamen engelliyoruz. Üçüncü kademede de UV+Hepafiltre yöntemi ile sterilizasyon yapılıyor. Cihazı birkaç kapalı alanda kullanarak test yaptık. Yoğun bakım üniteleri, hava alanları, kafeler ve tüm kapalı ortamlarda kullanılabilir. Cihazın içinde temel olarak havayı yavaşlatmak için diyaframımız var. Bununla havayı içeride sürekli çeviriyoruz. Çok kuvvetli insan gözünü kör edebilecek seviyede UV lambalarımız var. Bu lambaları cihazın içinde güvenli konumda tutuyoruz. Manyetik alan oluşturmak için iyonizer cihazımız var. Fan bölümümüz de var. Ayrıca patent başvurumuz tamamlanmadığı için diğer kısımlardan bahsedemiyorum" dedi.

"Cihaz 200 m2 kapalı alanda etki gösteriyor"

Hava sterilizasyon cihazının 200 m2 gibi bir alanda etkili olduğuna değinen Bozkurt, şunları söyledi:

"Cihaza talep var. Günlük 30 adet üretebiliyoruz. Patent başvuruları onaylandıktan sonra seri üretime başlayacağız. Şu anda onun hazırlığını yapıyoruz. Normalde bizim ürettiğimiz cihazlara benzer basit cihazlar yapıldı ama bizim cihazımız daha kapsamlı. Mikrobun en az 12-13 saniye UV ışığına maruz kalması gerekiyor. Çünkü uzmanlar da laboratuvar ortamında yaptığı testlerde virüsün en az 10 saniye UV ışıklarına maruz kalması gerektiğini söylüyor. Bizim cihazımızın en büyük özelliği hava içerisinde bulunan mikrobun UV ışıklarına maruz kaldığı süreyi uzun tutmamız. Cihaza giren havanın tekrar dışarı çıkması 20 saniyeyi buluyor. Enerji tüketimi konusunda da çok az bir enerji harcıyor. Maksimum 2 tasarruf ampulü kadar enerji tüketiyor. 7/24 kullanımına da uygun bir cihazdır. Cihazımız 200 metre kare kapalı alanda etki gösteriyor. Filtrede bulunan UVC lambası sayesinde filtreyi değiştirdiğinizde bile filtrenin ne kadar temiz kaldığını görebilirsiniz."

Patent işlemleri süren cihaz seri üretime geçilmesinin ardından 2 bin 500 TL'ye satın alınabilecek.

Bu hava sterilizasyon cihazı virüsleri yüzde 99,9 öldürüyor
Bu hava sterilizasyon cihazı virüsleri yüzde 99,9 öldürüyor
Bu hava sterilizasyon cihazı virüsleri yüzde 99,9 öldürüyor
Bu hava sterilizasyon cihazı virüsleri yüzde 99,9 öldürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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