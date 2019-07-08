Bu hatayı 10+ Milyon Android Kullanıcısı Yaptı, Siz Yapmayın!

10+ Milyon Android Kullanıcısı Sahte Samsung Güncelleme Uygulaması Yükledi



Android Uygulamaları Ücretsiz ama Hepsi Güvenli mi? Elbette Hayır! 10+ Milyon Android Kullanıcısı Sahte Samsung Güncelleme Uygulaması Yükledi.

Son aylarda kullanıcıları etkilemek ve bir anlamda reklam çiftlikleri aracılığıyla para kazanmak için tasarlanan sahte Google Play Store uygulamaları ile ilgili bir çok haber ve hazırlanmış güvenlik raporu gördük.

Bunlardan en son olanı ise CSIS Security Group'un raporu ve sonuçları oldukça ciddi…

Samsung telefonları için umut vaat eden yeni güncellemeleri almak için mağazada yer alan sahte bir uygulamanın; 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından yüklendiğini ortaya koyuyor.

Updates for Samsung adlı uygulamanın yüklendikten sonra sizi güncellemeleri almak için reklam karşılığı para alan bir siteye yönlendiriyor.

Bu uygulamaya dikkat!

Maalesef, uygulama Google Play Store'da hala yayınlanıyor. Reklam göstermenin yanı sıra uygulama ayrıca Samsung Firmware updateleri için yıllık abonelik olarak 34.99 teklif ediyor. Yerseniz.

Ödeme için de kredi kartı bilgilerini yazmanız gerekiyor. Google Play Abonelikler üzerinden işlem yapmıyor. Bir başka sahte uygulama da SIM kilidini 19.99 dolara açtığını iddia ediyor.

Bunun gibi Bogus Android uygulamaları paranızı dolandırmakla kalmayıp ayrıca, finansal ve kişisel verilerinizin gizliliğini tehlikeye atıyor. Aman dikkat diyim…

Kaynak: Teknotalk.com