Bu hastanede yılda 50 bin sevimli dost sağlığına kavuşuyor

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Oktay Düzgün, yılda yaklaşık 50 bin hasta hayvanı tedavi ettiklerini, bunun büyük bölümünü de pet hayvanların oluşturduğunu söyledi.

Prof. .Dr. Düzgün, doğum, cerrahi ve dahiliye gibi ana branşları bulunan Avcılar'daki üniversite kampüsündeki hastane polikliniğinde 7-24 hizmet verildiğini, günde 150-200 hasta hayvana müdahale edildiğini, yoğunluğa rağmen daha fazlasını da kabul edebileceklerini söyledi. Aynı zamanda Veterinerlik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Düzgün, muayene ve tedaviler için tam donanıma sahip olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Radyogiagnostik görüntüleme ünitemizde dijital röntgen, 1.5 Tesla MR ve yenilediğimiz ileri teknolojiye sahip 16 kesit multislice 3 boyutlu görüntü verebilen yeni bilgisayarlı tomografi cihazımız ile hafta içi hafta sonu fark etmeksizin 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyoruz. Dahiliye kliniğinde; kardiyoloji, dermatoloji, üroloji, ekdokronoloji, gastroenteroloji, cerrahi kliniğinde ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, onkoloji, KBB, nöroşirurji, göz hastalıkları ve doğum kliniğinde jinekolojik ve meme hastalıkları gibi dallarda hizmet sunuluyor. Toplumumuzda, hayvan sevgisi her geçen gün arttığı için hasta potansiyeli de orantılı olarak artmaktadır. Hasta potansiyelimizin önemli bölümünü pet hayvanlar oluşturuyor. Bunların yanı sıra büyük ve egzotik hayvanlara da hizmet veriyoruz. Hastanemizdeki en büyük bölümümüz ise; radyodiagnostik görüntüleme ünitemizdir. Bu ünitemizde röntgen, ultrasonografi, endoskopi, bilgisayarlı tomografi ve MR yer alıyor. Eski tomografi cihazımızı yeniledik. 16 slice bilgisayarlı tomografimiz ile anestezi altında 1 dakika içerisinde hasta hayvanın tüm vücudunun 3 boyutlu tomografisini alabiliyoruz. 1.5 Tesla MR cihazımız ile de hastamızın görüntülerini yüksek kalitede kesitler alarak 3 planda değerlendirebiliyoruz. Bu görüntüleri CD ortamına kaydederek ve raporlayarak hasta sahibimize vermekteyiz. Arzu ederlerse kendi hekimlerine de konsültasyon hizmeti (Birkaç uzman hekimin birlikte hastalığa tanı koyması) vermekteyiz. Bu hizmetimizi 7/24 sağlamaktayız."

Prof. Dr. Oktay Düzgün, büyük bölümü kedi ve köpek olan hastaların yanı sıra kanatlı hayvanların da eksik olmadığı hastanede, zaman zaman doğada bulunan yaralı veya hasta yaban hayvanların da görevliler tarafından getirildiğini söyledi. Prof. Dr. Düzgün, "Bu tür hayvanlara da ameliyathanelerimizde birbirinden zorlu ameliyatlar da titizlikle yapılıyor. Şunu da belirtmek isterim ki İstanbul'da hastanemiz öncelikli tercih edilmektedir. Yoğun hasta sayımız nedeniyle hayvan sahiplerimizin daha konforlu hizmet alabilmesi için yakın tarihte internet üzerinden de randevu sistemine geçeceğiz Bunun günlük getirilen vakaların yanı sıra hasta sahipleri için çok büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul