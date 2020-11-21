Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor

21.11.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:45

Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor Gaziantepli antika tutkunu 53 yaşındaki Hanifi Özaslan, 40 yıldır satın aldığı antika eşyalar için evini ve arsasını sattı.

Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor

GAZİANTEP - Gaziantepli antika tutkunu 53 yaşındaki Hanifi Özaslan, 40 yıldır satın aldığı antika eşyalar için evini ve arsasını sattı. Özaslan emekli maaşını dahi antikaya yatırdığını ifade etti.

Babasının da antikacı olduğunu söyleyen Hanifi Özaslan, 13 yaşından beri eski eşya aldıklarını ve zamanla bu antikaların kendisinde bağımlılık oluşturduğunu söyledi. 40 yıldır antika eşya satın aldığını ifade eden Özaslan, antikalar için köydeki evini sattığını hala da emekli maaşını bu işe yatırdığını söyledi. İçinde antika eşyaların bulunduğu 3 katlı tarihi bir ev alan Özaslan, 6 bin parçadan daha fazla antika eşyası bulunduğunu belirtti.

Özaslan antikanın kendisinde hastalık yaptığını vurgulayarak, "20 yıldır Gaziantep'te antikacılıkla uğraşıyoruz. Ondan önce babamla beraber Nizip ilçesinde bu işi yapıyorduk. O zamanlar 13 yaşındaydım. Antikacılık baba mesleğimdir. Köy kasaba şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyalar bende bir bağımlılık oluşturdu. Buradan merakım başladı. Kayda değer eşyaları alıyoruz. ve bunları meraklılarına satıyoruz. Yaklaşık 6 bin parça antika eşyam var" dedi.

"Her şeyimi antikaya yatırdım"

Her şeyini antikalara yatırdığının altını çizen Özaslan, "Bu bende bir hastalık haline gelmiş. Gün geldi ekmek paramı bile bir antika parçasına verdim. Köydeki evimi, arsamı satarak antika eşya aldım. Emekli maaşımı halende antika eşyalara yatırıyorum. Bu bende bir sevdadır. Bir hastalık haline geldi. Bu işten parada kazandım. 13 yaşımda bu işe başladım şuan 53 yaşındayım, 40 yılım antika işiyle geçti" diye konuştu.

Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor
Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor
Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor
Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor
Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor
Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor
Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor
Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / LİDER OLGUN

İlgili Haberler

Mustafakemalpaşa onun için ağlıyor
Mustafakemalpaşa onun için ağlıyor
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde bakım ve onarım yapıldı
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tesislerde bakım ve onarım yapıldı
Son dakika haberi... Taştan ailesinin evini belediye onardı
Son dakika haberi... Taştan ailesinin evini belediye onardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Demet Akalın Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Ersun Yanal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Çocuk Samsun Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu hastalık ona her şeyini antikaya yatırıyor - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 10:49:27. #1.15#
title