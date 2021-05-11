Beşiktaş Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Ümit Öztürk, Fenerbahçe DG Sivasspor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek ve Denizlispor Galatasaray...
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Ümit Öztürk, Fenerbahçe - DG Sivasspor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek ve Denizlispor - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının VAR hakemi Ümit Öztürk, Fenerbahçe - DG Sivasspor maçının VAR hakemi Hüseyin Göçek ve Denizlispor - Galatasaray maçının VAR hakemi Koray Gençerler oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı