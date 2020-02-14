"Bu haftalarda maç kazanan şampiyonluk yarışında olacak"

14.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:35

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, zaman zaman istediklerini yapamasalar da kazanmayı bildiklerini söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şu açıklamada bulundu:

"Beşiktaş'ın iyi yaptığı şeyler vardı ama günün sonunda 3 puanı kazanan takımdık. 3 puan aldığımız için mutluyum ama bir yandan da tabii ki kendi oyunumuzu tam yansıtamadığımız için maçın büyük bölümünde Beşiktaş'a oyunu verdiğimiz için mutlu değilim. Rakibimiz daha çok pozisyona girdi. İki takım da kalitesiz işler yaptı. Kaliteli ayaklar bugün performanslarının altında kaldı. Hücumdaki performans iki takım açısından iyi değildi. Bugün liderliğe yükselen bir takımız. Bir yandan bunun mutluluğunu yaşayacağız bir yandan hazırlıklarımızı yapacağız. Bu haftalar kritik haftalar. Bu haftalarda maç kazanan ve puanını yukarı çeken takımlar şampiyonluk yarışının içinde olacak. Birbirimizle oynayacağımız maçlar olduğu gibi küme düşmemeye oynayan ekiplerle üst üste karşılaşmalar olacak. Buradan en fazla puan çıkaran takım avantaj yakalayacak. Bunun saha içinde olması daha güzel olacak. Çok fazla saha dışına çıktığını görüyoruz. Hem yöneticiler hem teknik adamlar hem taraftarlar saha içine odaklanmalı. Devamlı komplo teorileri var. Türkiye'de her zaman oluyor, biraz daha futbola odaklanmamız gerekiyor."

Oyun anlamında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyleyen Buruk, "Hücumda kalitemizin altında kaldık. Belki pozisyonlara girdik ama başarılı olamadık. Rakibimiz çok fazla geldi kalemize ama çok net pozisyonlara giremedi. Oyun olarak istediğimizi alamadık. Daha iyi işler yapabilirdik. Bunun üzerinde olan bir takımız. Ama moral olarak bugün lider olarak buradan ayrılmak sevindirici. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Onlar da kalitelerinin altında kaldı. Kalemize çok geldiler ama bitiricilik konusunda eksikler göründü onlarda da. Bugün iki takım da hücumda kalitesini ortaya koyamadı. Biz girdiğimiz bir gol pozisyonun değerlendirdik. Ama oyun istediğimiz gibi değildi" dedi.

Gerek kendisinin gerekse de Sergen Yalçın'ın hücumu düşünen teknik adamlar olduğunu söyleyen Okan Buruk, "İki teknik adam da ofansif anlamda güçlü kadrolar çıkardı sahaya. Ama bu iki takım izleyenleri tam olarak memnun etmedi. İki takım da en fazlasını düşündü. İnanılmaz top kaybı oldu. Biz zaman zaman topu rakibe çok fazla verdik. Ama günün sonunda 3 puanı kazanmak, Beşiktaş gibi bir takımı yenmek çok önemliydi. Bu haftalar çok kritik haftalar. Bugün sadece 3 puanın keyfini sürmek istiyoruz" diye konuştu.

"ZORLU VE GÜZEL BİR YARIŞ VAR"

Zorlu maçları geride bıraktıklarını söyleyerek sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Fenerbahçe ile oynadık, Sivas deplasmanına gittik, Beşiktaş'la oynadık. Bu zorlu fikstürü iyi geçirenler yarışta kalacak. Futbol sahasına çekeriz inşallah bu yarışı. Çok fazla şikayet ediyoruz. Komplo teorileri var. Biraz daha sahanın içine inmemiz gerekiyor. Herkes hata yapabilir. Bugün oyuncularım çok hata yaptı. Yarışın keyfini sürmemiz, futbolun içine girmemiz gerekiyor. Zorlu ve güzel bir yarış. Şampiyonluk yarışının içinde birçok takım var. Bu zorlu haftaları iyi geçen takımlar şampiyonluk yarışı içinde olacak" dedi.

Son olarak Sporting Lizbon maçıyla ilgili konuşan Buruk, "Beşiktaş maçına hazırlanırken Sporting Lizbon maçının analizini yapıyorduk. Bu hafta Lizbon'un maçını izlemeye gideceğim. Onlarda değişiklikler var kadroda. Sakatlıklar var. Şu anda Avrupa'da yer alan tek takımız ve ülkemize puanlar kazandırmak istiyoruz. İnşallah başarırız. Bu anlamda oyunculara güveniyorum. Bugün belki iyi oynamadık ama perşembe günü iyi olacağız. Lizbon maçına 6 gün var. Daha iyi şekilde hazırlanacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA