Bu hafta Yukatel Denizlispor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 28. hafta Yukatel Denizlispor maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 28. haftası devam ederken, Yukatel Denizlispor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Denizlispor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Denizlispor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 28. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Denizlispor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA DENİZLİSPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Denizlispor'un maçı yok. Denizlispor TFF fikstürüne göre 28. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

DENİZLİSPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Denizlispor'un 28. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.