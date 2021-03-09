Bu hafta Yeni Malatyaspor'un maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 30. hafta Yeni Malatyaspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?

Süper Lig 30. haftası devam ederken, Malatyaspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Malatyaspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Malatyaspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 30. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Malatyaspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA YENİ MALATYASPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Malatyaspor'un maçı yok. Malatyaspor TFF fikstürüne göre 30. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

YENİ MALATYASPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Yeni Malatyaspor'un 30. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.