Bu hafta yatırım araçları performansı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu hafta yatırım araçları performansı

Bu hafta yatırım araçları performansı
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,78 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 15,26, dolar/TL yüzde 15,04, avro/TL yüzde 17,11 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,78 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 15,26, dolar/TL yüzde 15,04, avro/TL yüzde 17,11 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.828,60, en yüksek 1.942,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,78 azalarak 1.857,65 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 15,26 kazanımla 780,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 15,18 artışla 5.161,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.095,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.261,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 15,04 değer kazanarak 13,4570 liraya, avro da yüzde 17,11 artarak 15,2680 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 5,15, bireysel emeklilik fonları yüzde 6,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 13,01 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı

Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı

 Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı

Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı

 Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar oldu

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar oldu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title