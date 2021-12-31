Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,78 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 15,26, dolar/TL yüzde 15,04, avro/TL yüzde 17,11 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.828,60, en yüksek 1.942,53 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,78 azalarak 1.857,65 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 15,26 kazanımla 780,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 15,18 artışla 5.161,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.095,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.261,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 15,04 değer kazanarak 13,4570 liraya, avro da yüzde 17,11 artarak 15,2680 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 5,15, bireysel emeklilik fonları yüzde 6,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 13,01 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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