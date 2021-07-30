Bu hafta yatırım araçları performansı
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Bu hafta yatırım araçları performansı

Bu hafta yatırım araçları performansı
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri 19 Temmuz'a göre ortalama yüzde 3,06 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08, dolar/TL yüzde 1,41, avro/TL yüzde 1,11 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri 19 Temmuz'a göre ortalama yüzde 3,06 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08, dolar/TL yüzde 1,41, avro/TL yüzde 1,11 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.341,93, en yüksek 1.393,37 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,06 artarak 1.392,91 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 kayıpla 493,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 azalışla 3.270,00 liraya geriledi. 19 Temmuzda 808,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 799,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,41 değer kaybederek 8,4160 liraya, avro da yüzde 1,11 azalarak 9,9970 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,46 değer değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,29 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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