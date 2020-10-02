Bu hafta yatırım araçları performansı
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Bu hafta yatırım araçları performansı

02.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:24
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,86, altının gram satış fiyatı yüzde 4,10, dolar/TL yüzde 1,53, avro/TL yüzde 2,40 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,86, altının gram satış fiyatı yüzde 4,10, dolar/TL yüzde 1,53, avro/TL yüzde 2,40 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.112,39, en yüksek 1.155,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,86 artarak 1.145,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,10 kazanımla 474,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,10 artışla 3.147,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 739,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 769,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,53 değer kazanarak 7,7580 liraya, avro da yüzde 2,40 artarak 9,0890 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,68 ile hisse senedi fonları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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