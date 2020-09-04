Bu hafta yatırım araçları performansı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,29 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,11, dolar/TL yüzde 1,57, avro/TL yüzde 0,85 değer kazandı.

Bu hafta yatırım araçları performansı
04.09.2020 18:33 | Son Güncelleme: 04.09.2020 18:36

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,29 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,11, dolar/TL yüzde 1,57, avro/TL yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.064,42, en yüksek 1.102,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,29 azalarak 1.086,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanımla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kazanarak 7,4550 liraya, avro da yüzde 0,85 artışla 8,7910 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Mustafa Sandal Melisa Aslı Pamuk
Spor Ali Koç Erkan Kamat Eddie Newton Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bu hafta yatırım araçları performansı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 18:38:50. #1.14#
title