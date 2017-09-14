Bu Hafta Vizyona 8 Film Giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Bu Hafta Vizyona 8 Film Giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Kaynak: Dunya.com