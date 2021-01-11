Bu hafta Trabzonspor'un maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 18. hafta Trabzonspor'un maçı neden yok?
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Bu hafta Trabzonspor'un maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 18. hafta Trabzonspor'un maçı neden yok?

11.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:24
Bu hafta Trabzonspor'un maçı yok mu? Bay geçmek ne demek? Süper Lig 18. hafta Trabzonspor'un maçı neden yok?

Süper Lig 18. haftası devam ederken, Trabzonspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine Trabzonspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta Trabzonspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 18. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta Trabzonspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA TRABZONSPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta Trabzonspor'un maçı yok. Trabzonspor TFF fikstürüne göre 18. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

TRABZONSPOR'UN MAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Trabzonspor'un 18. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor bir sonraki maçında Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. 16 Ocak Cumartesi günü saat 19:00 'da Antalyaspor-Trabzonspor maçı olacak.

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