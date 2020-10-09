Bu hafta Süper Lig maçları olacak mı? Süper Lig neden maç yok? Süper Lig 5. hafta maçları ne zaman başlayacak?
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Bu hafta Süper Lig maçları olacak mı? Süper Lig neden maç yok? Süper Lig 5. hafta maçları ne zaman başlayacak?

09.10.2020 21:16 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:21
Bu hafta Süper Lig maçları olacak mı? Süper Lig neden maç yok? Süper Lig 5. hafta maçları ne zaman başlayacak?

Süper Lig'de 4 hafta geride kaldı. Buna göre ilk 4 sırada sırasıyla, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Galatasaray takımları yer almaktadır. Peki Süper Lig'in 5. hafta maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç olacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

Futbolseverler bu hafta Süper Lig'de ve diğer tüm liglerde maçlar oynancak mı çok merak ediyor? Tüm ligler bu hafta tatil edildi diyebiliriz. Bunun sebebi ise uluslararası milli takım maçlarının olmasıdır. Peki Süper Lig'de neden maç yok? 5. hafta maçları ne zaman olacak?

BU HAFTA SÜPER LİG MAÇLARI OLACAK MI?

Süper Lig'in 4 haftası geride kalmıştı. 5. hafta maçları ise normalde bu hafta sonu oynanacaktı. Fakat milli takım arasından dolayı Süper Lig ve diğer liglerde maçlar yoktur. Yani Süper Lig 5. hafta maçları 17 Ekim Cumartesi günü oynanmaya başlanacaktır.

SÜPER LİG MAÇLARI NEDEN YOK?

Uluslararası hazırlık maçları, milli takım maçları vb. maçlardan dolayı Süper Lig, La Liga, Premiere Lig vb. gibi liglerin maçları bu hafta sonu olmayacaktır. Dediğimiz gibi bu hafta sonu milli maçlar arasıdır. Bu bakımdan normal futbol kulübü maçları yok.

Bu hafta Süper Lig maçları olacak mı? Süper Lig neden maç yok? Süper Lig 5. hafta maçları ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maçlar 17 Ekim Cumartesi günü başlayacaktır. Süper Lig 5. haftanın fikstürü şu şekilde:

17.10.2020 Saat 13:30 : ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

17.10.2020 Saat16:00 : HES KABLO KAYSERİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

17.10.2020 Saat16:00 : İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR

17.10.2020 Saat19:00 : TRABZONSPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

18.10.2020 Saat13:30 : ATAKAŞ HATAYSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

18.10.2020 Saat16:00 : FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

18.10.2020 Saat16:00 : FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

18.10.2020 Saat19:00 : GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

19.10.2020 Saat20:00 : GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

19.10.2020 Saat20:00 : GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR

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