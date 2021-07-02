Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu!

Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Meteorolojiden yapılan hava durumuna göre bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu! İstanbul 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu! Pazar günü İstanbul'da yağış var mı?

Temmuz ayı ile birlikte sıcaklıklarda artış meydana geldi. Artan hava sıcaklığı bu hafta sonu ile birlikte yağmurlu geçebilir. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu!

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi Doğusunda kuvvetli yağış olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu ile ilgili;

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu!

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Aziz Yıldırım Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:20:28. #1.16#

title