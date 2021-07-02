Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu!

Meteorolojiden yapılan hava durumuna göre bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu! İstanbul 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu! Pazar günü İstanbul'da yağış var mı?

Temmuz ayı ile birlikte sıcaklıklarda artış meydana geldi. Artan hava sıcaklığı bu hafta sonu ile birlikte yağmurlu geçebilir. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? Yarın hava yağmurlu mu? İstanbul hava durumu!

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi Doğusunda kuvvetli yağış olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü konu ile ilgili;

Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul'da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa'nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır