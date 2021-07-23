Bu hafta sonu yağmur var mı? Türkiye hava durumu 15 günlük! Uzungöl, Kütahya hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? Türkiye hava durumu 15 günlük! Uzungöl, Kütahya hava durumu!