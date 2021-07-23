Bu hafta sonu yağmur var mı? Türkiye hava durumu 15 günlük! Uzungöl, Kütahya hava durumu!
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Bu hafta sonu yağmur var mı? Türkiye hava durumu 15 günlük! Uzungöl, Kütahya hava durumu!

Bu hafta sonu yağmur var mı? Türkiye hava durumu 15 günlük! Uzungöl, Kütahya hava durumu!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Peki, Bu hafta sonu yağmur var mı? Türkiye hava durumu 15 günlük! Uzungöl, Kütahya hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu hafta sonu yağmur var mı? Türkiye hava durumu 15 günlük! Uzungöl, Kütahya hava durumu!

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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