Bu hafta sonu yağmur var mı? Sel uyarısı yapıldı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerine kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı? İşte, detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren 17 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve heyelan riskine karşı uyardı. Batı Karadeniz'in kıyı kesimine 80 kilograma kadar yağış düşeceği öngörülüyor. Peki, bu hafta sonu yağmur var mı?

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesiminde (Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Açıklamada sağanak yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.