Bu hafta sonu yağmur var mı? İstanbul hava durumu! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Ülkemizin batı kesimlerinde hava durumunun gün içerisinde değişmesi nedeniyle tatil yapmak isteyen vatandaşlar hafta sonu hava durumunu merak ediyor. Bu kapsamda Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun kuzey kesimlerini yağış konusunda uyardı. Artvin ve Rize'de yaşanan şiddetli yağış ve sel felaketlerinin ardından uzmanlar Orta ve Doğu Karadeniz'de şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Bu hafta sonu yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Yaz tatilinin ortalarında gün içerisinde zaman zaman yağmur yağması nedeniyle hava durumu sık sık araştırılıyor. Trafiğin hava durumundan olumsuz etkilenme ihtimaline karşı Cumartesi Pazar hava nasıl olacak sorusu ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları inceleniyor. Yurdun pek çok kesiminde mevsim normallerinin üstünde sıcaklık ve yağış söz konusu olurken Meteoroloji'nin güncel açıklamaları inceleniyor. İşte hafta sonu İzmir, Ankara, İstanbul'da yağmur var mı sorusunun yanıtı ve uzmanların hava durumu uyarıları.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarına göre sıcaklık bu hafta sonu yurdun genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir çevrelerinde ise yağmur görünmüyor.