Bu hafta sonu yağmur olacak mı? 10 - 11 Temmuz İstanbul'da yağış olacak mı?

Meteoroloji hava durumu! 15 günlük hava durumu! Bu hafta hangi illerde yağış olacak? İstanbul'da bu hafta yağmur olacak mı? Bu hafta sonu yağmur olacak mı? 10 - 11 Temmuz İstanbul'da yağış olacak mı?