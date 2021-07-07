Bu hafta sonu yağmur olacak mı? 10 - 11 Temmuz İstanbul'da yağış olacak mı?
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Bu hafta sonu yağmur olacak mı? 10 - 11 Temmuz İstanbul'da yağış olacak mı?

Bu hafta sonu yağmur olacak mı? 10 - 11 Temmuz İstanbul'da yağış olacak mı?
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Meteoroloji hava durumu! 15 günlük hava durumu! Bu hafta hangi illerde yağış olacak? İstanbul'da bu hafta yağmur olacak mı? Bu hafta sonu yağmur olacak mı? 10 - 11 Temmuz İstanbul'da yağış olacak mı?

Temmuz ayı itibari ile Marmara Bölgesi'nde yağış etkisini sürdürüyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur olacak mı? 10 - 11 Temmuz İstanbul'da yağış olacak mı?

BU HAFTA YAĞMUR VAR MI? METEOROLOJİ HAVA DURUMU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç...

Bu hafta sonu yağmur olacak mı? 10 - 11 Temmuz İstanbul'da yağış olacak mı?

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu 35

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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