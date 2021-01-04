Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vakaların azalması ile birlikte sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşı sebebiyle meydana gelen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca şu sözlerle yasak olup olmayacağını açıkladı: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, 20 YAŞ VE ALTI HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma izni 13.00'da başlıyor ve genelge içerisinde belirtilen saate kadar devam ediyor.