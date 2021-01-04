Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?

04.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:46
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vakaların azalması ile birlikte sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşı sebebiyle meydana gelen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 8 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Koca şu sözlerle yasak olup olmayacağını açıkladı: "Birçok ülkenin aksine Türkiye sağlık sistemi pandemiyi sürpriz olarak karşılamadı. Daha önce uygulamaya koyduğumuz ulusal hazırlık planı çerçevesinde proaktif davranmaya gayret ettik. Yoğun bir mücadele dönemine girdik. Pandemi hastaneleri, acil hastanelerin devreye alınması, pozitif vakaların izolasyonu, temaslı takibi, yaşlı ve genç nüfusun sokağa çıkmasının kısıtlandırılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi hayatın hemen her yönüne çok çeşitli tedbirler hayata geçirdik.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, 20 YAŞ VE ALTI HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin sokağa çıkma izni 13.00'da başlıyor ve genelge içerisinde belirtilen saate kadar devam ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Ocak 2021 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? Güncel Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?Ramazan ne zaman? Ramazan bayramı 2021 ne zaman? Ramazan başlangıcı nedir? Ramazan bayramı ne zaman başlar? Ramazan ayı ne zaman başlar?Survivor 2021 Melis Sezer kimdir? Survivor Ünlüler takımı Melis Sezer kaç yaşında, nereli? Melis Sezer Instagram hesabı ne?Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan kimdir? Seda Sayan kaç yaşında, kaç kez evlendi?Survivor 2021 Çağrı Atakan kimdir? Survivor Ünlüler takımı Çağrı Atakan kaç yaşında, nereli? Çağrı Atakan Instagram hesabı ne?Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk ettiAynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladıSon Dakika: Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı!Son Dakika: Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?SON DAKİKA! Bugün yılbaşında sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSondakika İzmir'de deprem mi oldu? 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Enis Arıkan Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Ryan Babel Metin Oktay Ömer Bayram Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 9-10 Ocak sokağa çıkma yasağı olacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:46:34. #1.15#
title