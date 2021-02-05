Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

Günlük vaka sayılarında yaşanan değişimler sonrası vatandaşlar, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri! gibi sorular sormaya başladı.

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalara göre, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri!

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 6-7 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Koronavirüs bulaşıcılığını önlemek ve hareketliliğin önüne geçmek adına uygulanan kısıtlama, hafta sonları kesintisiz devam edecek. Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 6-7 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor