Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

Kısmi kapanmanın uygulandığı bu süreçte yasaklar çoğaldı. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gereği hafta sonu sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanmaktadır. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cuma yasak var mı?

Kısmi kapanmanın uygulandığı bu süreçte yasaklar çoğaldı. Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar gereği hafta sonu sokağa çıkma yasağı 81 ilde uygulanmaktadır. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cuma yasak var mı? İşte detaylar haberimizde…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cuma gününe doğru öne çıkan konulardan oldu. Alınan son karara göre, hafta içerisinde yer alan günlerde sokağa çıkma yasağı (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-¬05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonunda ise sokağa çıkma yasağı cuma akşamı 19.00'da başlayıp pazartesi günü saat 05.000'da sona erecek. Henüz yeni bir açıklama gelmediğinden dolayı sokağa çıkma yasağı bu hafta sonunda da cuma akşamı başlayacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı genelgede yer alan bilgilere göre, sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Cuma günü saat 19.00'da başlayarak, 26 Nisan Pazartesi günü sabah 05.00'da tamamlanacak.

Resmi tatil olan 23 Nisan'ın gündüz yasak kapsamında olup olmayacağı ise henüz belli değil.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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